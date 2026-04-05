Обитель богов и мертвые цари. Что скрывает от туристов самобытная Тува

От скифского золота до самого большого буддийского монастыря в России полчаса езды. Сооружение удивляет: 12 этажей, 56 м высоты, стены толщиной почти два метра — архитекторы строили на совесть, потому что Тыва — регион сейс­мичный. Стиль чем-то напоминает дворец Далай-ламы в Тибете. И это не случайно: место для монастыря в 1992 году выбрал сам Далай-лама XIV, когда приезжал в Кызыл. Он же дал имя — Тубтен Шедруб Линг, что означает «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Его открыли в 2023 году.