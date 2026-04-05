Обитель богов и мертвые цари. Что скрывает от туристов самобытная Тува

В последние годы внимание туристов все чаще привлекает азиатская часть России. И совершенно не зря. Представьте: вы стоите посреди бескрайней степи, а под ногами — земля, хранящая тайны, которым больше 2,5 тыс. лет.
Под Кызылом, столицей Тувы, монахи читают мантры в самом большом буддийском монастыре России. А в получасе езды от города можно лежать на воде и не тонуть — как в Мёртвом море. В центре Азии древние скифские курганы соседствуют со священными статуями современного скульптора Даши Намдакова, а солёные озёра лечат лучше любого санатория. Рассказываем, что посмотреть в одном из самых самобытных регионов России — Туве.
Двадцать килограммов вечности.
В Кызыле, прямо в центре города, находится святая святых местной истории и традиций. Роскошный Национальный музей им. Алдан-Маадыр — магнит для туристов и место силы.
Музею почти 100 лет, его основали в 1929 году. Все эти годы сюда стекались настоящие раритеты. Фотографии времён Тувинской Народной Республики, редкие этнографические материалы, шаманские бубны, буддийские иконы, православные кресты.
Дело в том, что в Тыве под влиянием разных культур сформировался синкретизм. Главные религиозные традиции: православные, шаманские и буддистские — мирно соседствуют друг с другом и дополняют палитру республики. Каждой вере выделен отдельный зал.
Артефакты целых поколений хранителей истории и культуры наполняют фонды музея настоящими сокровищами. В 2008 году музей переехал в новое монументальное здание в стиле национальной архитектуры. И это стало его вторым рождением. Именно в это сердце Енисейской Сибири вернулась бесценная коллекция, которую археологи называют главным открытием XXI века. Речь о золоте скифов из курганов Аржаан-1 и Аржаан-2.
Четверть века назад, в 2001 году, в тувинской Долине царей международная экспедиция раскопала курган диаметром 80 м. И вдруг обнаружила около 20 кг чистейшего золота 990-й пробы. Почти 9 тыс. предметов: нашивки на одежду, украшения для коней, массивная гривна — символ власти. Всё это пролежало в земле со второй половиныVII века до н. э., а выглядит так, будто сделано вчера.
Учёные выяснили: здесь похоронена супружеская чета из скифской элиты. Её головной убор расшит золотыми оленями, его железный меч инкрустирован золотом, а на шее — гривна, которая могла принадлежать только вождю.
Но главное чудо — маленькая шпилька, которую нашли над черепом женщины. Высота — 30 см, вес — 55 г. На верхушке олень. Украшению примерно 3 тыс. лет. Ветвистые рога почти с него ростом, ноздри, глаза, даже шёрстка. А на самом стержне шпильки по спирали выточены верблюды, пантеры, антилопы. Древний мастер резал по золоту так, как современный художник рисует карандашом, уточнил экскурсовод Эдвин Иванов.
Кстати, копия этого оленя (по-тувински «скиф иви») сегодня украшает знаменитый шпиль стелы «Центр Азии» в Кызыле. А туристы со всего мира специально приезжают в зал «Сокровища Долины царей», чтобы заглянуть в глаза этому золотому зверю.
И ещё один любопытный факт: когда артефакты изучили, учёные сочли, что, возможно, скифы пришли вовсе не из Причерноморья. Их родина — Центральная Азия, тувинская степь. Так что музей хранит ключ к переписыванию истории. Гостей к золоту скифов пускают небольшими группами, фотографировать или вносить любые предметы запрещено.
Также есть зал «Камнерезное искусство», которым республика славится наравне с горловым пением. Буддийские танки — это изображение с божествами, мандалами, сценами из жизни Будды. Старинные костюмы маньчжурского периода. И неожиданно — коллекция не по-детски зрелых, но нежных рисунков девочки-вундеркинда Нади Рушевой, которые когда-то удивили весь Советский союз.
Их здесь больше 5 тыс. Это половина наследия талантливой девочки, которая прожила лишь 17 лет и ушла из жизни в 1969 году. Работы были подарены музею в семидесятых его первым директором, этнографом Владимиром Ермолаевым, который дружил с семьёй Рушевых. Отец Нади, Николай, был известным театральным художником, а мать, Наталья Ажикмаа-Рушева, — балериной.
Это только самые главные сокровища музея, и одного дня на их осмотр будет мало.
Где живут боги.
От скифского золота до самого большого буддийского монастыря в России полчаса езды. Сооружение удивляет: 12 этажей, 56 м высоты, стены толщиной почти два метра — архитекторы строили на совесть, потому что Тыва — регион сейсмичный. Стиль чем-то напоминает дворец Далай-ламы в Тибете. И это не случайно: место для монастыря в 1992 году выбрал сам Далай-лама XIV, когда приезжал в Кызыл. Он же дал имя — Тубтен Шедруб Линг, что означает «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Его открыли в 2023 году.
Внутри хранится главная реликвия, которой нет больше нигде в России. В статуе Будды спрятаны мощи «Шарира тела Сугаты». Это частицы праха Будды Шакьямуни с места его кремации.
Но даже если вы далеки от буддизма, войти сюда стоит ради невероятных работ Даши Намдакова. Сам мастер как-то поделился с krsk.aif.ru, что, по его мнению, это самый красивый монастырь в мире. Знаменитый скульптор со своими учениками создал для монастыря шесть статуй божеств. Зелёная Тара — она сидит со спущенной с престола ногой, готовая прийти на помощь. Говорят, когда-то монахи сказали девушке, что ей надо переродиться мужчиной, чтобы достичь просветления. А она отказалась и стала богиней.
Рядом грозный Ямантака с 34 руками и 16 ногами. На шее у него гирлянда из черепов; каждый из них — человеческий порок: жадность, ревность, невежество. Он топчет их ногами, напоминая: меняясь сам, меняешь мир.
Статуи привезли из московской мастерской Намдакова самолётом, собирали на месте. Говорят, работники Третьяковки хотели забрать их для выставки. Но Будда Майтрейя оказался слишком высок для залов.
На первом этаже открыт музей буддизма с редкими книгами на старомонгольском и тибетском, есть библиотека и воскресная школа. В монастыре живут монахи из Непала, которые проводят обряды для процветания и благополучия всем желающим.
Тувинское «Мёртвое море».
Третьей главной достопримечательностью Кызыла считается соседнее со столицей озеро Дус-Холь (в советское время более известное как Сватиково — по фамилии русского купца-солекопа). Выглядит как голубой мираж посреди степи, похожей на пустыню, с высохшей солью по берегам. Её концентрация в воде достигает 280 г на литр, почти как в Мёртвом море. Вода сама держит человека на поверхности, не давая нырнуть.
В озере живут крошечные рачки, их почти не видно. Но когда они размножаются, вода становится розоватой. Рачки фильтруют озеро, а после гибели смешиваются с солью и илом. Так веками и создаётся донная грязь, которой отдыхающие с удовольствием обмазываются.
Источниками Дус-Холя (в переводе с тувинского «солёное озеро») служат три родника, дожди и роднички со дна озера. Но оздоравливает здесь всё: и сверхсолёная вода, и целебная чёрная грязь, и напитанный солнцем и солью ветер.
Древности, разные верования, редкая по разнообразию природа — от гор до долин, озёр и рек — собрались в самом сердце Азии. Здесь сливаются в одно русло Малый и Большой Енисей.
По местным поверьям, везде, где есть особенные места, принято повязывать разноцветные ленточки. Они называются чалама. Так и тувинцы, и гости этой республики, расположенной в Енисейской Сибири, просят у духов здоровья и удачи.
