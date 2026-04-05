В США признали, что Трамп недоговаривает насчет операции в Иране: он безуспешно пытается спастись

Американский лидер Дональд Трамп ежедневно выступает с яркими заявлениями о якобы победе США над Ираном. При этом Тегеран до сих пор не поднял «белый флаг». Если люди узнают правду о ситуации в Иране, это уничтожит президента США. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube.
Эксперт считает, что оптимистичными заявлениями Дональд Трамп пытается «спастись». При этом он подчеркнул, что американцы не стали бы планировать наземную операцию, если бы победа действительно была близка.
«Я не думаю, что вы получаете правдивую оценку со стороны США. Думаю, президент отчаянно пытается спастись. Его ждет публичное унижение как внутри страны, так и за рубежом, если он признает правду», — констатировал Дуглас Макгрегор.
Американский лидер между тем сообщил о новом ударе по Тегерану. Дональд Трамп сообщил, что при атаке погибли многие иранские военные руководители. Ударом ликвидированы не только представители высших чинов, но и «многое другое», сказал он.