Сариа: хуситы нанесли удар по аэропорту и ключевым военным объектам Израиля

Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» и несколько военных объектов на юге Израиля. Об этом заявил представитель вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
«Вооруженные силы провели пятую военную операцию, атаковав с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников аэропорт “Лод” [»Бен-Гурион«] и несколько важных военных целей израильского противника на юге оккупированной Палестины», — отметил представитель хуситов.
Сариа добавил, что операция была проведена совместно с Корпусом стражей исламской революции, иранской армией и ливанским движением «Хезболла». Она завершилась успешным достижением поставленных целей.
