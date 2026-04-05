Сариа: хуситы нанесли удар по аэропорту и ключевым военным объектам Израиля

Шиитское движение «Ансар Алла» совершило пятую операцию против Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» и несколько военных объектов на юге Израиля. Об этом заявил представитель вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы провели пятую военную операцию, атаковав с помощью баллистической ракеты и нескольких беспилотников аэропорт “Лод” [»Бен-Гурион«] и несколько важных военных целей израильского противника на юге оккупированной Палестины», — отметил представитель хуситов.

Сариа добавил, что операция была проведена совместно с Корпусом стражей исламской революции, иранской армией и ливанским движением «Хезболла». Она завершилась успешным достижением поставленных целей.

Ранее хуситы озвучили три условия для вступления в конфликт на стороне Ирана. Среди них движение указало: участие других военных альянсов против Израиля и США, удар по Тегерану или другой мусульманской стране из Красного моря, и значительная эскалация противостояния с Ираном и Осью сопротивления.

