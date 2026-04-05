В Кувейте сотрудников Минфина перевели на удалёнку из-за атаки на здание: объект получил серьезные повреждения

БПЛА атаковал Министерство финансов Кувейта.

Источник: Комсомольская правда

Кувейтское Министерство финансов подверглось ударам с воздуха. Здание было атаковано беспилотником. Объекту нанесен серьезный ущерб, сообщило агентство KUNA в соцсети Х.

Сотрудники Минфина после повреждения здания перешли на удаленный режим работы. Они будут выполнять обязанности дистанционно 5 апреля. Пострадавших при ударе БПЛА по зданию нет.

«Работники комплекса министерств будут работать дистанционно в воскресенье после того, как атака дрона привела к серьезному материальному ущербу для здания», — говорится в материале.

БПЛА, кроме того, атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в кувейтском Эш-Шувайхе. На объекте начался пожар. Информации о раненых и погибших нет. Специалисты направлены к месту ЧП для тушения пожара. Оба инцидента произошли в ночь на 5 апреля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше