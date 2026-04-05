Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 130 юных самбистов собрались на турнире в столице ЕАО

В биробиджанском ФОК «Воин» состоялось открытие масштабного фестиваля по самбо (6+).

Источник: Комсомольская правда

В биробиджанском ФОК «Воин» состоялось открытие масштабного фестиваля по самбо (6+), в котором принимают участие воспитанники спортивных секций региона, как сообщает пресс-служба администрации Биробиджанского муниципального района ЕАО. Турнир посвящен памяти легендарного фронтовика и офицера МВД Айзика Талисмана. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Программа соревнований объединила 130 атлетов младшей возрастной группы — от 5 до 10 лет. Почетными гостями мероприятия стали представители руководства региона и силовых структур, включая заместителя губернатора ЕАО Антона Акимова и начальника главного управления МЧС по области Ивана Копысова.

Организаторы подчеркивают преемственность поколений: Айзик Талисман прошел боевой путь через ключевые сражения ВОВ, включая Курскую дугу, и продолжил службу в мирное время. Глава общества «Динамо» в ЕАО Александр Добровольский подчеркнул, что подобные мероприятия необходимы для формирования у подрастающего поколения понимания ценности подвигов ветеранов и воспитания гражданской ответственности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru