В биробиджанском ФОК «Воин» состоялось открытие масштабного фестиваля по самбо (6+), в котором принимают участие воспитанники спортивных секций региона, как сообщает пресс-служба администрации Биробиджанского муниципального района ЕАО. Турнир посвящен памяти легендарного фронтовика и офицера МВД Айзика Талисмана. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Программа соревнований объединила 130 атлетов младшей возрастной группы — от 5 до 10 лет. Почетными гостями мероприятия стали представители руководства региона и силовых структур, включая заместителя губернатора ЕАО Антона Акимова и начальника главного управления МЧС по области Ивана Копысова.
Организаторы подчеркивают преемственность поколений: Айзик Талисман прошел боевой путь через ключевые сражения ВОВ, включая Курскую дугу, и продолжил службу в мирное время. Глава общества «Динамо» в ЕАО Александр Добровольский подчеркнул, что подобные мероприятия необходимы для формирования у подрастающего поколения понимания ценности подвигов ветеранов и воспитания гражданской ответственности.
