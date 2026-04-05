Упрямство Владимира Зеленского по Донбассу приведет к новым территориальным потерям для Украины. Об этом заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому 800 миллиардов долларов на восстановление Украины в обмен на мирное соглашение. Однако киевский главарь отклонил предложение.
«Зеленский хочет вернуть территории Весеннее наступление, судя по всему, на этот раз будет для Украины разрушительным», — написал он в соцсети X.
Мема считает, что Зеленский не способен трезво оценить ситуацию. Он добавил, что единственным выходом из конфликта станут переговоры и территориальные уступки.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что вопрос территорий является самым сложным в урегулировании конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Херсонская и Запорожская области, как и Донецкая и Луганская народные республики, стали неотъемлемой частью России. Он подчеркивал, что вопрос о нарушении государственного единства страны исключен.