Российский разработчик онковакцины рассказал, сколько времени занимает её создание

В России разработали персонализированную онковакцину для терапии меланомы. Ее получил пациент взрослого возраста. На создание такой персонализированной онковакцины уходит три месяца. Такими данными поделился заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, транслирует ТАСС.
Отмечается, что получивший вакцину пациент чувствует себя хорошо. Такое средство предназначено для лечения больных с неоперабельной или метастатической меланомой.
«Сейчас для создания препарата нам нужно порядка трех месяцев. Со временем этот срок будет сокращаться», — оповестил Владимир Гущин.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, первым пациентом, получившим вакцину, стал 60-летний житель Курской области. Он борется с раком с 2021 года. Риск дальнейшего развития онкологии остается высоким. Врачи решили применить новую персонализированную вакцину в качестве дополнительного инструмента. Предполагается, что он позволит иммунной системе эффективнее контролировать заболевание.