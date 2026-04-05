Российский разработчик онковакцины рассказал, сколько времени занимает её создание

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, первым пациентом, получившим вакцину, стал 60-летний житель Курской области. Он борется с раком с 2021 года. Риск дальнейшего развития онкологии остается высоким. Врачи решили применить новую персонализированную вакцину в качестве дополнительного инструмента. Предполагается, что он позволит иммунной системе эффективнее контролировать заболевание.