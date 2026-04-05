Эксперт Богданова-Шемраева рассказала, кому могут отказать в отпуске летом

Среди тех, кто может уходить в отпуск в удобное для них время, многодетные сотрудники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей возраста 14 лет), родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, почетные доноры, женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчины во время нахождения жены в отпуске по беременности и родам, а также ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции (СВО) на гражданской службе.