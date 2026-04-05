Эксперт Богданова-Шемраева рассказала, кому могут отказать в отпуске летом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Работодатель имеет законное право отказать работнику в летнем отдыхе, если отпуска нет в графике или это нарушит работу предприятия из-за сезонной нагрузки. Об этом ТАСС рассказала директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Работодатель может отказать сотруднику в отпуске летом, если отпуск не предусмотрен графиком отпусков или если отсутствие сотрудника в определенный период может нарушить работу организации. Например, если летом приходится пик заказов или сезонная нагрузка, работодатель вправе распределить периоды отдыха таким образом, чтобы не пострадал бизнес-процесс», — сказала она.
Вместе с тем, отметила эксперт, есть определенная категория сотрудников, отпуск которым предоставляется по их желанию в удобное для них время. Например, тем, кто трудится по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. «Если на работе по совместительству сотрудник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом», — уточнила эксперт.
Кроме того, правом на отпуск в удобное время пользуются работники в возрасте до 18 лет. «При этом продолжительность отпуска составляет 31 календарный день», — сказала Богданова-Шемраева.
Среди тех, кто может уходить в отпуск в удобное для них время, многодетные сотрудники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (до достижения младшим из детей возраста 14 лет), родители, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида, почетные доноры, женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, мужчины во время нахождения жены в отпуске по беременности и родам, а также ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции (СВО) на гражданской службе.
«При этом бывшие участники СВО в течение шести месяцев после возобновления трудового договора имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а стаж работы в организации на это право не влияет», — уточнила эксперт.
Отпуск для новых сотрудников.
Тем, кто недавно устроился на работу и не попадает под категорию сотрудников, которые могут уйти в отпуск в любое время, следует заранее, до трудоустройства, согласовать свои пожелания относительно положенного отдыха.
«Если человек работает в организации шесть месяцев и более, график уже утвержден, а его отпуск не запланирован на лето, работодатель не обязан менять его по требованию сотрудника», — отметила Богданова-Шемраева.
Вместе с тем, подчеркнула она, всегда можно обратиться к руководству с просьбой о переносе отпуска или обменяться периодами с коллегой, если это возможно.
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска в РФ по общему правилу составляет 28 календарных дней. Отпуск можно делить на части по соглашению, но одна из них должна быть не меньше 14 календарных дней.