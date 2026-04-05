Мошенники нашли новый способ обмана школьников: как детей заставляют отправлять деньги

Мошенники обманывают школьников, используя предлог перехода на новые электронные дневники. Об этом следует из материалов МВД России.
По данным ведомства, неизвестные звонят детям, представляясь сотрудниками центра образования. Мошенники сообщают, что нужно зарегистрироваться в новых электронных дневниках, для чего требуется продиктовать код из SMS.
Позже ребенок получает новый звонок. Аферисты утверждают, что у родителей «возникли проблемы с финансами». Они отмечают, что с их счета был осуществлен перевод в «недружественную страну», и за это им грозит уголовное преследование.
В МВД добавили, мошенники убеждают ребенка отправить деньги для «проверки», чтобы избежать наказания. В результате несовершеннолетний отправляет деньги, лишая семью накоплений.
