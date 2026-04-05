Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых из Красноярского края возобновятся в мае

Поиски семьи Усольцевых, которая пропала более полугода назад в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, продолжатся в конце мая или начале июня. Об этом «Комсомольской правде — Красноярск» сообщила руководитель отряда «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной Светлана Торгашина.

В СК по краю подтвердили, что поисковики вернутся к работе после таяния снега. При этом важно успеть до того, как местность зарастет травой.

Напомним, в конце сентября 2025 года 48-летняя Ирина, 64-летний Сергей, их пятилетняя дочь Арина и собака отправились в поход и перестали выходить на связь. Масштабные поиски начались 1 октября. В поселке Кутурчин развернули лагерь, где работали специалисты и добровольцы.

По данным следствия, границу семья не пересекала, криминальные версии не подтвердились. Основной гипотезой остается несчастный случай. Ранее на кадрах с поисков заметили следы медведей, но специалисты исключают версию нападения зверей.

