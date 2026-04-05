«Народная рыбалка на Амуре» привлекла более тысячи участников

Прядка 200 рыбаков вышли на лед фестиваля «Народная рыбалка на Амуре» в этом году. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это уже двенадцатый по счету праздник. Ежегодно он собирает любителей подледного лова, готовых испытать удачу — поймать как можно больше рыбы за отведённое время.
— Фестиваль прошел в селе Чныррах Николаевского района, участие в нем приняли более 1000 человек, из которых был почти 200 рыбаков, — рассказывают в администрации Николаевского района. — На 12 часов было поймано 8 корюшек, что позволило побить предыдущий рекорд. Всего же на фестивале удалось поймать 20 корюшек.
Для участников «Народной рыбалки на Амуре» определили несколько номинаций. Среди них «Скоростное бурение лунки», «Рыбацкий биатлон», «Семейная команда», «Организации, учреждения, предприятия», «Муниципальные образования», «Индивидуальные участники», «Дети».
Также наградили рыбака, которому удалось поймать первую корюшку (победителем стал Алексей Ткаченко), и участницу, которая поймала самую крупную корюшку (Альбина Беспалова выловила рыбу, весом 0, 201 гр).