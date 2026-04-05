В Комсомольске-на-Амуре дошкольников обучили правилам дорожной безопасности

В Комсомольске-на-Амуре дошкольников обучили правилам дорожной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекторы Комсомольска-на-Амуре подвели итоги недели профилактики на дорогах города. Сотрудники полиции провели комплекс встреч, направленных на снижение травматизма среди детей и водителей мототехники, как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Профилактическая работа охватила детские сады города. Лейтенант полиции Гульнара Ушакова в формате диалога обсудила с воспитанниками правила пересечения дороги и важность ношения фликеров. По итогам встреч дети закрепили полученные знания, изобразив правила безопасности в своих рисунках. Сотрудники ведомства отметили, что такие мероприятия помогают сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к закону.

Параллельно рейды прошли в местах продажи мотоциклов и скутеров. Полицейские напомнили владельцам магазинов и их клиентам о требованиях безопасности при эксплуатации маневренного транспорта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru