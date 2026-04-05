В Комсомольске-на-Амуре дошкольников обучили правилам дорожной безопасности.

Профилактическая работа охватила детские сады города. Лейтенант полиции Гульнара Ушакова в формате диалога обсудила с воспитанниками правила пересечения дороги и важность ношения фликеров. По итогам встреч дети закрепили полученные знания, изобразив правила безопасности в своих рисунках. Сотрудники ведомства отметили, что такие мероприятия помогают сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к закону.