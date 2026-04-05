ЕАО борется с крупнейшим лесным пожаром страны

В Еврейской автономной области бушует самый крупный лесной пожар страны в этом году. Огонь возник из-за палов сухой травы и уже охватил 65 тыс. га, — сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
По данным космомониторинга (ИСДМ-Рослесхоз), почти 40% всех лесных пожаров нынешнего года начались именно из-за перехода огня с соседних землевладений — сельхозполей, населённых пунктов и земель запаса.
Огонь не ограничился ЕАО. Лес загорелся в Приморском крае, Бурятии, Хабаровском крае и других регионах. Ветер меняет направление — фронт пожара движется непредсказуемо.
Для борьбы с огнём задействованы 77 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны. С ними работают наземные лесные службы. Применяется контролируемый встречный отжиг.
На всей территории ЕАО введён особый противопожарный режим: открытый огонь запрещён. Такой же режим действует в 14 регионах страны, включая Хабаровский край, Приморье, Забайкалье, Краснодарский край и северные субъекты.
Каждый день огонь приближается к населенным пунктам, объектам экономики, лесам и заповедникам. Там, где ветер усиливается, пожар подбирается к домам всего в десятках метров.
Федеральная Авиалесоохрана напоминает: соблюдение правил пожарной безопасности — это жизнь людей и сохранённые леса. Самовольные палы сухой травы могут превратить регион в огненный фронт.