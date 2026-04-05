Минпросвещения представило список обязательных предметов для старшеклассников

Минпросвещения включило в проект нового образовательного стандарта для 10−11-х классов 16 обязательных предметов. Об этом сообщил эксперт ведомства Максим Костенко.
По новому стандарту, обязательными будут русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура.
Также в документе предусмотрены родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Эти предметы будут изучаться по желанию учеников или их родителей.
Костенко отметил, что никто не может принудить ребенка учить два иностранных языка, если семья против. Однако оценка за предмет будет внесена в аттестат, если он будет признан обязательным.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года в российские школы введут новый предмет. Курс духовно-нравственной культуры России станет частью образовательной программы. Изучение предмета рассчитано на три года.