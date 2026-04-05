Эксперт Минакова: современная молодежь принимает решения быстрее

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Современные российские студенты и школьники демонстрируют значительно более высокую скорость принятия решений по сравнению с представителями старших поколений. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения России, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, художественный руководитель детского творческого коллектива, преподаватель СПбГБУДО «ЦГИ им. А. Ахматовой», региональный представитель Санкт-Петербургского отделения Всероссийского сообщества наставников-просветителей Юлия Минакова.
«Мои наблюдения показывают: современные студенты и школьники гораздо быстрее нас в принятии решений. Там, где мы будем долго взвешивать и рассуждать, они реагируют мгновенно, адаптируясь к меняющемуся миру. Они более раскрепощены и открыты новому», — сказала Минакова.
Она подчеркнула, что энергичность подрастающего поколения является залогом сохранения динамики развития России. «Именно это подрастающее поколение завтра будет управлять ходом истории, и их энергичность — это залог того, что Россия сохранит динамику развития», — отметила эксперт.