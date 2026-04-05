Весенний мурал появился на фасаде одного из зданий в Астане

Автором идеи и художником композиции выступил Темірлан Абенов.

Источник: Акимат города Астаны

В столичном районе Сарайшык на фасаде здания по улице Куанышбаева 11/4 появился новый мурал с названием «Қыз өссе, елдің көркі», отражающий весеннее обновление и преображение города, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Мурал, размещенный на здании по улице Куанышбаева, выполнен в концепции, отражающей сезонное обновление городской среды и культурную идентичность региона.

Художественный образ девушки, окруженной цветами, символизирует приход весны, возрождение природы и гармонию, которые традиционно ассоциируются со степным ландшафтом.

Композиционное решение предусматривает направленный взгляд персонажа в сторону уличного пространства и линии LRT, что интерпретируется как метафора наблюдения за развитием городской инфраструктуры и ожидания позитивных изменений. Данный элемент подчеркивает связь между культурным содержанием и современными процессами урбанизации.

Реализация подобных художественных проектов направлена на повышение эстетической привлекательности района.