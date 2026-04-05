Командующий ВС Ирана Абдоллахи: Перед Штатами и Израилем «откроются врата ада»

— Мы и секунды не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив агрессора на место. С начала навязанной войны мы делали все, что обещали, смысл данного послания в том, что врата ада откроются для вас, — цитирует его в Telegram-канале IRIB.
В случае новых атак Иран будет атаковать любую используемую Вашингтоном и Тель-Авивом инфраструктуру, добавил Абдоллахи.
Количество пострадавших при ударах Ирана по ОАЭ за время конфликта на Ближнем Востоке достигло 217 человек. Об этом в тот же день сообщили в Министерстве обороны страны.
За это время были зафиксированы ранения различной степени тяжести — от легких до тяжелых. В списках пострадавших значатся граждане Ирана, Индонезии, Турции, Швеции, Ирака и РФ.