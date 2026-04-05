Мошенники используют Пасху для обмана: на что «собирают» деньги у россиян

Мошенники перед Пасхой начинают открывать «благотворительные сборы» на якобы покупку наборов для освящения или «доставку Благодатного огня». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе «Мошеловки» Народного фронта.
Мошенники организуют сборы на «храм». Также аферисты распространяют звонки и рассылки от имени «отца настоятеля», прося перевести деньги на якобы приобретение товаров для освящения или транспортировку Благодатного огня.
На фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке мошенники активно требуют у паломников предоплату за бронирование мест в автобусах, якобы для поездок к святыням. Главной целевой аудиторией таких схем являются верующие, пенсионеры и социально уязвимые группы населения.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники обманывают россиян, предлагая им различные выплаты. По данным МВД России, речь идет об аферах с так называемыми встречными переводами. Злоумышленники используют ложные истории о крупных призах, выигрышах, высокодоходных инвестициях и других финансовых бонусах.