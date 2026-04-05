Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские вузы изменили правила приема абитуриентов в 2026 году

Ведущие университеты страны скорректировали условия поступления для будущих студентов. Нововведения направлены на повышение прозрачности приемных кампаний и учет актуальных требований к специалистам, сообщает «Ямал 1».

Для ряда инженерных специальностей, например в МГТУ имени Баумана, физика стала обязательным экзаменом. Гуманитарные вузы теперь могут принимать историю как альтернативу обществознанию. Заявления в такие университеты, как МИФИ и РУДН, принимают преимущественно через портал «Госуслуги». Введен «день тишины» — запрет на отзыв согласия на зачисление в день публикации приказа.

Право на поступление без вступительных испытаний теперь сохраняют только победители олимпиад, а не призеры, и его нужно подтверждать высоким баллом ЕГЭ (от 85 по профильному предмету). Некоторые вузы, напротив, начали начислять баллы за достижения в искусстве или спорте.

Целевые места теперь закрепляют за конкретными заказчиками. Также ввели лимиты на количество платных мест по популярным направлениям — психологии, экономике и юриспруденции, чтобы перенаправить абитуриентов на приоритетные для экономики специальности.

