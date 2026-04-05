Российские вузы изменили правила приема абитуриентов в 2026 году

Для ряда инженерных специальностей, например в МГТУ имени Баумана, физика стала обязательным экзаменом. Гуманитарные вузы теперь могут принимать историю как альтернативу обществознанию. Заявления в такие университеты, как МИФИ и РУДН, принимают преимущественно через портал «Госуслуги». Введен «день тишины» — запрет на отзыв согласия на зачисление в день публикации приказа.