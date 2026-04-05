Российские вузы изменили правила приема абитуриентов в 2026 году

Ведущие университеты страны скорректировали условия поступления для будущих студентов. Нововведения направлены на повышение прозрачности приемных кампаний и учет актуальных требований к специалистам, сообщает «Ямал 1».
Для ряда инженерных специальностей, например в МГТУ имени Баумана, физика стала обязательным экзаменом. Гуманитарные вузы теперь могут принимать историю как альтернативу обществознанию. Заявления в такие университеты, как МИФИ и РУДН, принимают преимущественно через портал «Госуслуги». Введен «день тишины» — запрет на отзыв согласия на зачисление в день публикации приказа.
Право на поступление без вступительных испытаний теперь сохраняют только победители олимпиад, а не призеры, и его нужно подтверждать высоким баллом ЕГЭ (от 85 по профильному предмету). Некоторые вузы, напротив, начали начислять баллы за достижения в искусстве или спорте.
Целевые места теперь закрепляют за конкретными заказчиками. Также ввели лимиты на количество платных мест по популярным направлениям — психологии, экономике и юриспруденции, чтобы перенаправить абитуриентов на приоритетные для экономики специальности.
