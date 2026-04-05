Космическая обсерватория «Спектр-М» будет искать признаки жизни во Вселенной

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Наблюдения с помощью космической обсерватории «Спектр-М» помогут искать признаки жизни — следы воды и молекулы-пребиотики — во Вселенной. Об этом сообщили ТАСС в НПО имени С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос).
Отмечается, что в рамках научной программы «Спектра-М» поиск жизни в миллиметровом диапазоне длин волн будет состоять из двух параметров: следов воды и излучения от сложных молекул и органических соединений в областях, где формируются звезды и планетные системы.
Во втором случае речь идет о так называемых молекулах-пребиотиках — химических соединениях, которые могут служить строительными блоками для более сложных форм органической химии, в том числе и для органических форм жизни. Сами по себе такие молекулы не являются прямым свидетельством существования жизни, однако они показывают, что в конкретной космической среде существуют условия, в которых потенциально может возникнуть жизнь, подчеркнули в организации.
«И в первом, и во втором случае важную роль будут играть спектральные наблюдения с помощью “Спектра-М” в миллиметровом диапазоне длин волн. Именно в этом диапазоне находятся линии излучения воды, органических молекул и многих других важных химических соединений», — заключили в НПО Лавочкина.
В октябре 2025 года директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович сообщил, что в качестве продолжения проекта «Радиоастрон», он же космический аппарат «Спектр-Р», планируется реализовать проект «Миллиметрон» с космическим аппаратом «Спектр-М» по заявке Физического института. Будет проводиться радиоинтерферометрия в более коротковолновом миллиметровом диапазоне длин волн, который более информативен.