Инфекционист Малинникова назвала главную опасность для дачников весной

Дачники весной при открытии сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Дачники весной при открытии сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

— Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сейчас для нас актуальна, так как открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны, а они являются переносчиками этого вируса. Их моча высыхает и вместе с пылью, когда люди начинают уборку, они вдыхают данный вирус, — цитирует ее РИА Новости.

По словам врача, эпидемические вспышки лихорадки характерны для определенных регионов РФ. Приволжский федеральный округ особенно страдает от этой инфекции.

— Нужно все контакты с грызунами свести к минимуму, уборку помещений проводить влажную и работать обязательно в перчатках и в маске, — предупредила Малинникова в беседе с агентством.

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве на 13-й неделе 2026 года, с 23 по 29 марта, оставалась стабильной. Эпидемические пороги не превышены ни среди всего населения, ни в отдельных возрастных группах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.