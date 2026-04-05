Инфекционист Малинникова назвала главную опасность для дачников весной

Дачники весной при открытии сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
— Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сейчас для нас актуальна, так как открывается дачный сезон. Люди приходят в помещения, где всю зиму жили грызуны, а они являются переносчиками этого вируса. Их моча высыхает и вместе с пылью, когда люди начинают уборку, они вдыхают данный вирус, — цитирует ее РИА Новости.
По словам врача, эпидемические вспышки лихорадки характерны для определенных регионов РФ. Приволжский федеральный округ особенно страдает от этой инфекции.
— Нужно все контакты с грызунами свести к минимуму, уборку помещений проводить влажную и работать обязательно в перчатках и в маске, — предупредила Малинникова в беседе с агентством.
