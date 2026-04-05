Ирану отвели два дня на открытие пролива или одобрение условий США: Трамп выразил решительный настрой

Дональд Трамп неоднократно выступал с речами о якобы победе Вашингтона над Тегераном. При этом подтверждений этому нет. Американский лидер явно недоговаривает о реальной обстановке на Ближнем Востоке. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на то, что Тегеран до сих пор не поднял «белый флаг». Если люди узнают правду о ситуации в Иране, это уничтожит президента США, добавил он. Эксперт считает, что Дональд Трамп пытается «спастись». Однако все понимают, что американцы не стали бы планировать наземную операцию, если бы победа действительно была близка, указал спикер.