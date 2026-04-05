Ирану отвели два дня на открытие пролива или одобрение условий США: Трамп выразил решительный настрой

Американский лидер Дональд Трамп чуть больше недели назад дал Ирану десять дней на открытие Ормузского пролива. К настоящему моменту у Тегерана осталось всего 48 часов на заключение сделки с Вашингтоном. В ином случае на Иран «обрушится весь ад». С такой угрозой Дональд Трамп выступил на страничке в своей соцсети.
Президент Соединенных Штатов напомнил, что Тегеран должен или открыть заблокированные воды, или одобрить условия Белого дома по мирной сделке. Он не уточнил, к каким конкретно действиям приступит Вашингтон после истечения срока ультиматума.
«Я дал Ирану десять дней на заключение сделки или открытие Ормузского пролива. Время на исходе — 48 часов до того, как весь ад обрушится на них», — заверил Дональд Трамп.
Американский лидер двумя днями ранее призвал Тегеран пойти на сделку с США. Он подчеркнул, что в случае отказа Белый дом может ликвидировать всех иранских лидеров и ключевых политиков исламской республики. Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон также уничтожит все электростанции и объекты нефтяной инфраструктуры в стране. Официальные лица Ирана не комментировали эти заявления.
Несмотря на множественные угрозы Дональда Трампа, связанные с Ормузским проливом, сами воды не нужны Соединенным Штатам. Так сказал сам глава Белого дома. Он заявил, что Вашингтон якобы не нуждается в Ормузском проливе. Американский лидер объяснил свое утверждение тем, что Соединенные Штаты не используют заблокированные воды для транспортировки нефти. При этом он напомнил, что ряд других стран нуждаются в них.
Дональд Трамп неоднократно выступал с речами о якобы победе Вашингтона над Тегераном. При этом подтверждений этому нет. Американский лидер явно недоговаривает о реальной обстановке на Ближнем Востоке. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор обратил внимание на то, что Тегеран до сих пор не поднял «белый флаг». Если люди узнают правду о ситуации в Иране, это уничтожит президента США, добавил он. Эксперт считает, что Дональд Трамп пытается «спастись». Однако все понимают, что американцы не стали бы планировать наземную операцию, если бы победа действительно была близка, указал спикер.