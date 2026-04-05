Траур в НАТО: тайные склады в Сумах уничтожены четкими ударами

В частности, в Сумской области под удар попали объекты как в Сумах, так и в городе Конотоп. Околовоенные Telegram-каналы уточняют, что в Сумской области за сутки было нанесено не менее 10 ударов УМПК и минимум 18 ударов беспилотниками «Герань», «Молния», БМ-35.