Траур в НАТО: тайные склады в Сумах уничтожены четкими ударами

В Сумской области под удар беспилотников «Герань» попали складские и производственные помещения ВСУ, а также оставшиеся предприятия ВПК, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, удары «Геранями» и авиабомбами наносились по объектам украинской армии вечером 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля. В частности, взрывы были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Киевской областях.
В частности, в Сумской области под удар попали объекты как в Сумах, так и в городе Конотоп. Околовоенные Telegram-каналы уточняют, что в Сумской области за сутки было нанесено не менее 10 ударов УМПК и минимум 18 ударов беспилотниками «Герань», «Молния», БМ-35.
Дандыкин, комментируя эту атаку, отметил, что удары беспилотниками по объектам ВСУ эффективно наносятся не только ночью, но и днем. Это объясняется, в том числе, снижением уровня обороны украинской армии.
«Удары наносились, конечно же, по логистике. Сумская область находится рядом с Россией, граничит с нашими областями, там сейчас идут боевые действия, расширяется зона безопасности, поэтому там под удар могли попасть и оставшиеся предприятия ВПК Украины. Под удар также могли попасть железнодорожные и транспортные объекты, производственные и складские предприятия», — пояснил военный эксперт.
