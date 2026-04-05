Губернатор Хабаровского края проверил состояние дорог краевого центра

Источник: Комсомольская правда

Состояние хабаровских дорог стало темой инспекционного объезда с участием мэра города Сергея Кравчука и главы региона, как сообщает официальный канал губернатора Хабаровского края. Участники рейда посетили улицы с наибольшим количеством повреждений покрытия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В ходе выезда состоялось предметное обсуждение работы дорожных служб с привлечением подрядчиков. Основное требование властей — исключить формальный подход и обеспечить качественное восстановление проблемных отрезков в кратчайшие сроки. Глава региона распорядился предоставить жителям исчерпывающую информацию: администрация Хабаровска должна обнародовать графики и этапы работ по каждому конкретному адресу.

Особое внимание планируется уделить мониторингу качества исполнения. От профильных ведомств потребовали находиться в режиме постоянной готовности до исправления всех недостатков. Также было отмечено, что активное участие граждан в информировании о некачественном ремонте или затягивании сроков поможет повысить эффективность работы подрядных организаций.

