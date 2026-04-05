Press TV: Иран ударил по военным объектам США в ОАЭ и Кувейте

«Иранская армия нанесла удары беспилотниками по американским базам в ОАЭ и Кувейте», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Телеканал уточняет, что атаки произошли на фоне шестой недели конфликта между США, Израилем и Исламской Республикой.
Ранее КСИР нанес ракетный удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Атака была произведена с помощью четырех ракет «Гадр». Иранские военные также ударили по объекту в ОАЭ, где проходила встреча пилотов и бортинженеров истребителей США.
Как сообщал KP.RU, военные США и Израиля атаковали Научно-технологический университет Ирана. Учебное заведение находится в центре Тегерана. О пострадавших и жертвах информации не поступало.
