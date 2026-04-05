Крах обороны Киева: ВСУ потеряли главную способность и остались без защиты

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, почему украинские боевики не справляются с налетом «Гераней» на объекты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики не справляются с натиском российских беспилотников «Герань» и пропускают удары по объектам ВСУ из-за нехватки боеприпасов, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Напомним, удары «Геранями» и авиабомбами наносились по объектам украинской армии вечером 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля. В частности, взрывы были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Харьковской областях.

Позже в Сети появились кадры с последствиями ударов. На фото запечатлены выгоревшие складские помещения, которые ВСУ могли использовать, в том числе, для хранения боеприпасов для ударов по российским регионам.

Дандыкин отметил, что эффективность российских «Гераней» особенно заметна в последние недели.

«У противника заметно упала противовоздушная оборона. От этого стала еще более эффективной работа “Геранями”. Во-первых, потому что мы наносим удары еще и по ПВО противника, в том числе по оставшимся ЗРК “Пэтриот”. Во-вторых, у ВСУ элементарно не хватает ракет, в частности, от тех же американских “Пэтриот”. Сейчас их расход у Запада идет в основном в сторону Ирана. Они дорогущие, расход огромный, это сказывается и на эффективности всей обороны ВСУ», — пояснил военный эксперт.

По словам Дандыкина, снижение уровня обороны ВСУ позволит российским военным работать по целям еще более эффективно, а также усилит натиск ВС РФ в рамках выполнения поставленных задач, в том числе по освобождению Донбасса.

Ранее стало известно, что оружие пиратов ВСУ разбили в подводном бою.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше