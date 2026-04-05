ВСУ активно перебрасывают инженерные подразделения из западных областей в приграничные районы для дистанционного минирования и проведения атак. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Он добавил, что эти подразделения выявляются и поражаются.
— «Северяне» своевременно вскрывают и уничтожают боевиков, о чем говорят многочисленные некрологи в соцсетях, — заявили в силовых структурах.
Российский истребитель Су-34 четырьмя ФАБ-500 ликвидировал точку взлета БПЛА «Баба-яга» и бункер со взводом ВСУ в Сумской области. Об этом 4 апреля сообщил боец группировки войск «Север». По словам военного с позывным «Фанат», координаты взвода ВСУ передал передовой наводчик ВС России. Командованием было приняло решение нанести по цели удар с помощью авиации.