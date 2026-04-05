Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Инженеры ВСУ начали минировать границу с РФ

ВСУ активно перебрасывают инженерные подразделения из западных областей в приграничные районы для дистанционного минирования и проведения атак. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

— Украинская армия активно перебрасывает из западных областей инженерные подразделения для дистанционного минирования района госграницы и террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры России, — цитирует источник агентство.

Он добавил, что эти подразделения выявляются и поражаются.

— «Северяне» своевременно вскрывают и уничтожают боевиков, о чем говорят многочисленные некрологи в соцсетях, — заявили в силовых структурах.

Российский истребитель Су-34 четырьмя ФАБ-500 ликвидировал точку взлета БПЛА «Баба-яга» и бункер со взводом ВСУ в Сумской области. Об этом 4 апреля сообщил боец группировки войск «Север». По словам военного с позывным «Фанат», координаты взвода ВСУ передал передовой наводчик ВС России. Командованием было приняло решение нанести по цели удар с помощью авиации.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше