Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отец Илона Маска сравнил столицу США с гетто

Отец Илона Маска, Эррол Маск, заявил, что на фоне российской столицы Вашингтон выглядит неухоженно.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон, столица США, прежде был очень красивым городом, но за последние годы пришёл в упадок и превратился в своего рода гетто, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск.

«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто», — сказал южноафриканский предприниматель, которого цитирует РИА Новости.

Маск отметил, что на фоне Москвы американская столица выглядит «дёшево» и неухоженно. По его мнению, проблема связана не с самим городом, а с качеством управления.

Продолжая эту тему, предприниматель резко раскритиковал Демократическую партию США. В пример политик привел избранного губернатора штата Вирджиния Абигайль Спанбергер. Маск утверждает, что в первый же день своей работы она ввела примерно 50 новых налогов.

Кроме того, как уточнил предприниматель, Спанбергер повысила себе зарплату и увеличила выплаты другим выборным должностным лицам штата на 20 процентов.

«Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы», — добавил он.

Напомним, в октябре Эррол Маск на встрече с IT-сообществом Татарстана заявил, что Россия по темпам развития опережает многие государства. Предприниматель подчеркнул, что о РФ за границей распространяют искаженную информацию, однако «миру следует знать правду».

