Отец Илона Маска сравнил столицу США с гетто

Вашингтон, столица США, прежде был очень красивым городом, но за последние годы пришёл в упадок и превратился в своего рода гетто, заявил отец американского миллиардера Илона Маска, Эррол Маск.
«Округ Колумбия был когда-то очень красивым местом, но теперь это гетто», — сказал южноафриканский предприниматель, которого цитирует РИА Новости.
Маск отметил, что на фоне Москвы американская столица выглядит «дёшево» и неухоженно. По его мнению, проблема связана не с самим городом, а с качеством управления.
Продолжая эту тему, предприниматель резко раскритиковал Демократическую партию США. В пример политик привел избранного губернатора штата Вирджиния Абигайль Спанбергер. Маск утверждает, что в первый же день своей работы она ввела примерно 50 новых налогов.
Кроме того, как уточнил предприниматель, Спанбергер повысила себе зарплату и увеличила выплаты другим выборным должностным лицам штата на 20 процентов.
«Демократы — насколько же они глупы? Они действительно глупы», — добавил он.
Напомним, в октябре Эррол Маск на встрече с IT-сообществом Татарстана заявил, что Россия по темпам развития опережает многие государства. Предприниматель подчеркнул, что о РФ за границей распространяют искаженную информацию, однако «миру следует знать правду».