Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области с 20 апреля ограничат рыбалку

Запрет продлится месяц на реке Обь и в других водоемах региона.

Новосибирская область, 5 апреля. С 20 апреля в Новосибирской области вводятся сезонные ограничения на вылов рыбы. Это следует из приказа Минсельхоза России № 646 от 30.10.2020, которым утверждены правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна.

Согласно документу, с 20 апреля по 20 мая запрещается ловить любые виды водных биоресурсов в реке Обь со всеми её притоками, протоками и пойменными озёрами.

Также ограничения действуют в следующие периоды:

— с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище;

— с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озёрах с впадающими в них реками.

Кроме того, правилами установлен полный запрет на вылов отдельных видов рыб в любое время года: сибирского осетра, стерляди, тайменя, ленка, хариуса, нельмы и муксуна.