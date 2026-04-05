В Новосибирской области с 20 апреля ограничат рыбалку

Новосибирская область, 5 апреля. С 20 апреля в Новосибирской области вводятся сезонные ограничения на вылов рыбы. Это следует из приказа Минсельхоза России № 646 от 30.10.2020, которым утверждены правила рыболовства для Западно-Сибирского бассейна.
Согласно документу, с 20 апреля по 20 мая запрещается ловить любые виды водных биоресурсов в реке Обь со всеми её притоками, протоками и пойменными озёрами.
Также ограничения действуют в следующие периоды:
— с 25 апреля по 10 июня — в Новосибирском водохранилище;
— с 25 апреля по 25 мая — в бессточных озёрах с впадающими в них реками.
Кроме того, правилами установлен полный запрет на вылов отдельных видов рыб в любое время года: сибирского осетра, стерляди, тайменя, ленка, хариуса, нельмы и муксуна.