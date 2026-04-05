Ямочный ремонт проведут в Хабаровске с применением новой технологии

Ямочный ремонт стартовал в Хабаровске с применением новой технологии. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», опробовали литой асфальт на пересечении улицы Шеронова и Уссурийского бульвара.
— В этом году мы применяем новую, хоть и временную, технологию — так называемый литой асфальт, — отметили в городской администрации.
Данная технология позволяет устранять дефекты дорожного покрытия в межсезонье. Жидкую горячую асфальтобетонную смесь привозят на объект в специальной технике, которая поддерживает необходимое состояние дорожно-строительного материала и обеспечивает его постоянное перемешивание. Уже на месте горячей смесью равномерно заполняют нервности, при этом нет необходимости уплотнять ее катками.
В ближайшее время специалисты проведут дефектовку улиц Краснореченской и Пионерской, определят объем финансирования и затем приступят к работе. Точный график предстоящих ремонтных дорог будет опубликован на сайте администрации города.