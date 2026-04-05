Основы безопасности и защиты Родины и родная литература: какие предметы будут обязательными для старшеклассников

Старшеклассники в России будут изучать 16 обязательных предметов. Об этом свидетельствует проект нового образовательного стандарта. Об утвержденном перечне детально рассказал эксперт Министерства просвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко, цитирует РИА Новости.
Он обозначил все обязательные для изучения в 10−11-х классах предметы. В перечне указаны русский язык, литература, математика, история, информатика, обществознание, иностранный язык, химия, биология, физика, география, основы безопасности и защиты Родины и физкультура.
Помимо обозначенных 13 предметов в списке находятся еще три. В документе указаны также родной язык, родная литература и второй иностранный язык. Как поясняется, эти предметы будут изучаться школьниками по заявлению от самих учеников или их родителей. При этом необходимо также учитывать, сможет ли заведение обеспечить проведение таких уроков.
Максим Костенко уведомил, что никто не станет заставлять старшеклассника изучать сразу два иностранных языка. Школа не имеет на это права, если семья ученика против. При этом оценка по дисциплине пойдет в аттестат, если ее признают обязательной, оповестил Максим Костенко.
Однако в Министерстве просвещения заявили, что обязательное изучение второго иностранного в старших классах не планируется. В ведомстве отреагировали на обсуждение такой инициативы. В Минпросвещения уточнили, что второй иностранный язык может преподаваться на добровольной основе. Изучение дисциплины возможно по выбору учащихся и при наличии соответствующего заявления от самих школьников или их родителей.
Как отметили в пресс-службе Министерства просвещения, в России успешно действует образовательная система на базе 11 классов. В настоящий момент сокращать их количество не планируют. Данная система обучения полностью соответствует потребностям детей, указали в Министерстве просвещения. Пройдя 11 классов, человек получает среднее общее образование, напомнили в ведомстве. Там пояснили, что на данный момент в системе не планируется серьезных изменений.