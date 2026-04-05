Паника в ВСУ: офицер объяснил массовое исчезновение боевиков под Сумами

Пропавшие в Сумской области боевики ВСУ могли сбежать, отказавшись выполнять приказы украинского командования, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Напомним, родственники украинских военнослужащих пожаловались в социальных сетях, что на сумском направлении бесследно исчезла целая группа солдат ВСУ.
Речь идет о боевиках 47-й отдельной механизированной бригады. Уточняется, что их нет даже в числе мертвых.
Дандыкин, комментируя этот инцидент, отметил, что украинские боевики могли или попасть под удар или сбежать из зоны боевых действий, чтобы не выполнять приказы командования ВСУ.
«В Сумской области наносятся хорошие удары по ВСУ, пропадают целые подразделения. Но это не единственная причина. Они могли просто разбежаться. Есть же в рядах ВСУ те, кого отловили ТЦК и мобилизовали. Как ни крути, сопротивление в ВСУ есть на всех направлениях. Качество человеческого материала боевиков падает. У них сейчас укомплектованность — до 40%. Остальные раненые или пропавшие без вести, еще пленные и погибшие», — пояснил эксперт.
Дандыкин отметил, что особенно много в рядах ВСУ тех, кто числится пропавшим без вести.
«Пропавших без вести много, потому что за них платить не надо. Речь про гробовые и прочие выплаты. Европа пока не одобряет Украине 90 млрд евро, хотя киевский режим и сейчас не жалеет денег, все тратит, понятно, что не свои, а те, которые им дают, но это не имеет значения», — добавил специалист.
