Православным красноярцам напомнили, что можно и нельзя делать в Вербное воскресенье

В воскресенье, 5 апреля, православные христиане отмечают Вербное воскресенье — праздник, посвященный входу Иисуса Христа в Иерусалим. В России символом этого дня стала верба, которая распускается одной из первых после зимы.
К этому дню принято покупать свежие ветки вербы. В Красноярске ими торгуют прямо на улице. Например, в Центральном районе для уличной продажи уже работают легальные точки.
Вербу освящают в субботу на всенощном бдении или в воскресенье на литургии. Старую вербу, оставшуюся с прошлым лет, нельзя выбрасывать в мусорку, особенно в праздник. Следует уже после Вербного воскресенья сжечь ветки, а пепел развеять на природе.
По церковным канонам, праздник требует особого настроя. В этот день не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, уборкой, стиркой, ремонтом. Лучше посвятить время молитве, посещению богослужения и общению с близкими. Можно исповедоваться и причаститься. Также в этот день принято просить прощения у родных и подавать милостыню.
Стол можно разнообразить рыбным блюдом и вином. Не стоит ссориться, сквернословить, отказывать в помощи и выбрасывать старую вербу в мусор. В народе верили: ясная погода сулит урожайный год, дождь — богатую пшеницу, а ветер — прохладное лето.
