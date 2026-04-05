Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две электростанции в Кувейте повреждены при атаке иранских беспилотников

В Кувейте повреждены две электростанции и опреснительные установки.

Источник: Комсомольская правда

В Кувейте в результате иранских ударов были повреждены две электростанции и опреснительные установки. Об этом сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии эмирата.

«Две электростанции и опреснительных установки подверглись атаке иранских БПЛА», — говорится в сообщении в соцсети X.

По данным ведомства, атака привела к значительному материальному ущербу. Два энергоблока на предприятиях вышли из строя. Уточняется, что пострадавших нет. Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль атаковали АЭС «Бушер». В результате удара погиб один из сотрудников станции. В министерстве иностранных дел России уточнили, что среди пострадавших россиян нет.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что радиоактивные последствия таких атак могут уничтожить жизнь в странах Персидского залива.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше