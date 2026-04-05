Две электростанции в Кувейте повреждены при атаке иранских беспилотников

В Кувейте в результате иранских ударов были повреждены две электростанции и опреснительные установки. Об этом сообщило министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии эмирата.
«Две электростанции и опреснительных установки подверглись атаке иранских БПЛА», — говорится в сообщении в соцсети X.
По данным ведомства, атака привела к значительному материальному ущербу. Два энергоблока на предприятиях вышли из строя. Уточняется, что пострадавших нет. Аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что радиоактивные последствия таких атак могут уничтожить жизнь в странах Персидского залива.
