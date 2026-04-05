«Разговор был сложный»: Диброва назвала главное условие супруга при разводе

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина выполнила главное условие, которое поставил ее супруг перед разводом.
— У Димы были условия: на развод подаю я лично, потому что решение приняла я, и с детьми разговариваю тоже я. С младшими детьми поговорила дома (тогда я еще жила в этом доме). Со старшими уехали на каникулы, и разговор состоялся в отъезде. Разговор был сложный, грустный, но я справилась, — рассказала она в беседе с изданием «СтарХит».
Диброва отметила, что замуж сейчас не торопится, так как осталось много нерешенных вопросов с бизнесом и другими важными вещами. Ей хочется походить в невестах, и она никому ничего не собирается доказывать. Блогерша подчеркнула, что всему свое время и теперь можно наконец просто пожить — без стрессов и истерик с разных сторон.
Дмитрий Дибров впервые подробно прокомментировал развод с женой Полиной. По его словам, он не держит зла на экс-супругу, но сомневается в ее счастье с новым возлюбленном — бизнесменом Романом Товстиком.
В марте Дибров появился на Российской национальной музыкальной премии «Виктория» в компании новой спутницы. Он вышел на мероприятие с нутрициологом Екатериной Гусевой, но официально представлять ее журналистам не стал.