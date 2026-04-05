В Иркутске проверили готовность большой школы № 58 к открытию

В Иркутске проверили готовность самой большой школы № 58 имени 80-летия Великой Победы к открытию. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, в здании есть столовая вместительностью на 720 мест, актовый зал на 548 зрителей, бассейн, хореографический класс и спортзал. В школе организовано 28 классов для 735 учеников. К 1 сентября число школьников увеличится до 1550, а количество учителей составит 92 человека.
— Подрядчик ответственно подошел к работе, и объект сдан в срок. Ребята будут получать здесь не только основное, но и дополнительное образование в полном объеме. Компании-партнеры уже включились в профориентационную работу. В ближайшее время приведут в порядок прилегающие дороги и остановку, — отметил мэр города Руслан Болотов.
Школьный комплекс состоит из девяти корпусов. Там есть раздельный доступ для младших и старших школьников благодаря двум отдельным входам. В учебных классах размещены сразу три вида досок: интерактивная, маркерная и меловая, что позволяет учителю выбрать удобный формат подачи материала. А в кабинете химии уже работает современное оборудование, и в ближайшее время появится интерактивная таблица Менделеева с подсветкой.