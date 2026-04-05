Практика сожжения тел погибших боевиков ВСУ в мобильных крематориях в тыловых районах приобрела огромные масштабы, поэтому неудивительно, что украинцы могут слышать характерные запахи, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Так эксперт прокомментировал информацию подполья о том, что после качественных прилетов по военным объектам в тылу противника начали поступать данные о грузовиках и микроавтобусах с надписью «Груз-200» в Николаеве и поезде, на котором везут в город из Херсона погибших украинских солдат, чтобы сжечь их трупы в крематориях, размещенных в морском порту.
«Местные жители жалуются на характерный запах, исходящий от работы крематориев. Эти сооружения рассчитаны на уничтожение определённого количества трупов, поэтому системы фильтрации воздуха должны своевременно заменяться. Однако по ряду причин этого не происходит: представители киевского режима пытаются заработать на крематориях, не обновляя фильтры, и получают двойную выгоду. В результате трупный запах распространяется по большой территории», — сказал Иванников.
Ранее Иванников сообщил, что мобильные крематории на Украине начали работать с момента начала специальной военной операции. Украинское правительство закупило в Германии несколько десятков таких аппаратов, которые были размещены по городам вдоль линии боевого соприкосновения.
Напомним советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что Вооружённые силы Украины регулярно применяют военные передвижные крематории, чтобы скрыть свои боевые потери.