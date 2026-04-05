Аграриям Красноярского края компенсируют до 30% затрат на покупку техники

В Красноярском крае агропромышленные предприятия смогут вернуть до 30% затрат на приобретение техники и оборудования. На эти цели из краевого бюджета направят около 1,1 млрд рублей. Поддержка распространяется на технику, купленную с марта 2025 года по февраль 2026 года как по договорам купли-продажи, так и в лизинг. В перечень субсидируемого оборудования входят комбайны, тракторы, прицепная техника, грузовые автомобили, а также оборудование для переработки. В этом году в список включили и беспилотные летательные аппараты. Размер компенсации зависит от стоимости техники и установленных лимитов. Для предприятий, участвующих в проектах по повышению производительности труда или занимающихся экспортом, предусмотрены дополнительные условия: повышающий коэффициент и увеличенный лимит поддержки — до 30 млн рублей на одного получателя. Документы на получение субсидии принимают до 29 апреля, — уточнили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.