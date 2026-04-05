Глава Красноярска Сергей Верещагин встретится с жителями Кировского района. Мероприятие состоится в среду 8 апреля. Начало в 19 часов, с учетом того, чтобы по окончании рабочего дня жители района успели добраться до места — районной администрации, которая расположена по адресу: улица Академика Вавилова, 56.
Анонсируя мероприятие, Сергей Верещагин акцентировал внимание на том, что на каждой из предыдущих встреч жители задавали много важных для них вопросов. И теперь, конечно же, ждут результатов. Многое уже делается. Что-то получается решить быстро, но есть дела, которые требуют времени. Как правило, такие вопросы копились годами, требуют финансирования и участия различных органов власти, юридической оценки.
В любом случае, уверяет градоначальник, ни одно поручение, данное красноярцами, не останется без ответа. Он сам требует их от своих подчиненных, которым дал поручения. Осенью пройдет новая серия встреч по районам, где и будут подведены итоги.