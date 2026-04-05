Гробы полетели в Лондон: под Николаевом разбомбили пиратскую базу НАТО

Киевский режим превратил Николаев в пиратскую базу, где британцы подготавливают украинских боевиков. Военный эксперт Иванников назвал главные цели.

Источник: Аргументы и факты

Учебные центры, в которых украинские боевики обучаются управлять БЭКами, а также ремонтные базы могли быть поражены в Николаевской области, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Так эксперт прокомментировал информацию подполья о том, что после качественных прилетов по военным объектам в тылу противника начали поступать данные о микроавтобусах с надписью «Груз-200». В частности, такие видели в Николаеве.

«В Николаеве сосредоточены портовая инфраструктура и ремонтные базы, которые используются специалистами НАТО. Николаев особенно приглянулся военным специалистам из Великобритании. Там расположено несколько учебных центров, где украинские боевики обучаются пользованию безэкипажными катерами, проходят инструктаж и обучение. Преподавательской и инструкторской деятельностью занимаются британцы, и по этим учебным центрам наносятся удары», — отметил Иванников.

Эксперт констатировал, что командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа* превратил Николаевскую область в настоящую пиратскую базу, где осуществляется подготовка террористов и комплектование безэкипажных катеров, которые терроризируют весь Черноморский бассейн, осуществляя атаки на российские трубопроводы, в том числе и атаки в международных водах.

«Неижпапа* стал предводителем пиратов XXI века. И за это он понесёт заслуженную ответственность. Ему поглубже нужно прятаться в бункере, так как российские вооружённые силы никогда не простят ему той террористической деятельности, которую он поставил на широкую ногу и развивает, пользуясь всеми возможностями украинского националистического государства, получая за это награды как от Зеленского, так и от правительства Великобритании», — подытожил Иванников.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

