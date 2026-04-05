Синоптик Позднякова: в Москве похолодает до −1

На следующей неделе в Москве и области ожидается небольшое похолодание, сообщила aif.ru ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова.
«В понедельник, 6 апреля, продолжится волна прохлады, которая начнется еще с воскресенья. В понедельник днем преимущественно без осадков, ночью — местами небольшие дожди. В ночь на 6 апреля минимальная температура в Москве будет +2…+4 градуса, по региону — +1…+6. Местами возможно понижение температуры по области до −1 градуса», — пояснила синоптик.
Днем в понедельник температура воздуха в Москве прогреется до +10…+12 градусов, а в области — до +8…+13.
«Ветер сменит направление на западное. И в последующие дни характер погоды существенно не изменится. Так и останутся преобладающие температуры в ночные часы 0…+5, в дневные — +8…+13 градусов. Пока погода останется на этом уровне», — пояснила эксперт.
По словам Поздняковой, самым холодным днем на следующей неделе может стать четверг.
Ранее синоптик Позднякова предупредила о дожде и холоде в Вербное воскресенье.