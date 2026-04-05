Новый Майдан на Украине вполне реалистичен, градус сопротивления возрастает с каждым днем, как и вероятность того, что Зеленского разорвут домохозяйки маникюрными ножницами, сказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Так эксперт прокомментировал заявление руководителя офиса Зеленского Кирилла Буданова* о том, что украинцы не хотят сражаться. Бывший глава ГУР также призвал «не ждать чуда» в изменении формата работы ТЦК: «Если люди не идут — их придётся мобилизовать».
«ТЦК будет работать ещё жёстче. И то, что происходит сейчас, будет вспоминаться жителями Украины как “лайт-вариант”. Уже сегодня сотрудникам ТЦК разрешили носить с собой короткоствольное огнестрельное оружие и применять его в отношении украинцев. И в ближайшей перспективе тех, кто оказывает сопротивление, будут без суда и следствия расстреливать на улицах украинских городов и сёл», — сказал Иванников.
По его словам, народу Украины нужно быть готовым к тому, что придётся забыть о таких понятиях, как права человека, следствие, суд и прочие институты государственного устройства: зверства ТЦК продолжатся с новой силой.
В связи с этим, Иванников заявил, что есть большая вероятность очередного Майдана.
«Новый Майдан на Украине вполне реалистичен, так как остаётся большое количество сирот, жён, утративших мужей, матерей, потерявших сыновей, и киевскому режиму придётся за это отвечать. Градус сопротивления и градус гнева возрастает, и когда произойдёт окончательная развязка, Зеленскому нельзя будет позавидовать», — сказал Иванников.
«Домохозяйки разорвут главу киевского режима маникюрными ножницами за все те злодеяния, которые он совершил по отношению к украинскому народу», — подытожил военный эксперт.
Как сообщалось, житель Одессы отбился от четырех сотрудников ТЦК с помощью цепи.
* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.