Американские сенаторы раскритиковали визит российских депутатов в США

Сенаторы США требуют объяснений о визите российских депутатов в Вашингтон.

Источник: Комсомольская правда

Два американских сенатора раскритиковали визит российских депутатов в Вашингтон. Об этом следует из документа, опубликованного комитетом сената США по международным отношениям.

Сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер обратились с письмом к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.

«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США», — говорится в документе.

Сенаторы без доказательств утверждают, что целью визита российской делегации не было продвижение диалога или демократии. Они потребовали отчетов о причинах снятия санкций с депутатов РФ и о содержании встреч.

Ранее KP.RU сообщал, что группа российских депутатов отправилась с визитом в США для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль поддерживает любые попытки возобновления диалога с Америкой.

