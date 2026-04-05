Американские сенаторы раскритиковали визит российских депутатов в США

Два американских сенатора раскритиковали визит российских депутатов в Вашингтон. Об этом следует из документа, опубликованного комитетом сената США по международным отношениям.
Сенаторы Джин Шахин и Роджер Уикер обратились с письмом к госсекретарю США Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту.
«Мы пишем, чтобы выразить наше беспокойство о последствиях для нацбезопасности, связанных с визитом в США делегации российской Государственной Думы, все члены которой находятся под санкциями США», — говорится в документе.
Сенаторы без доказательств утверждают, что целью визита российской делегации не было продвижение диалога или демократии. Они потребовали отчетов о причинах снятия санкций с депутатов РФ и о содержании встреч.
Ранее KP.RU сообщал, что группа российских депутатов отправилась с визитом в США для проведения переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Кремль поддерживает любые попытки возобновления диалога с Америкой.