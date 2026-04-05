Красноярский студент рассказал, как отправился на СВО оператором дронов

Студент красноярского техникума транспорта и сервиса Станислав подписал контракт о прохождении военной службы. Накануне отправления в зону СВО он поделился своим опытом.
По словам Станислава, год назад он уже хотел отправиться на фронт, но окончательно решился недавно — после того, как узнал о новом подразделении беспилотных войск. Впервые он увидел дроны на встрече с представителями военного комиссариата в техникуме. Первые пробы управления беспилотниками молодой человек отрабатывал на тренажере.
Примером для него стал родной дядя, который служит по контракту в зоне СВО. Родственники поддержали его решение.
