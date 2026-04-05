Красноярский студент рассказал, как отправился на СВО оператором дронов

Студент красноярского техникума транспорта и сервиса Станислав подписал контракт о прохождении военной службы. Накануне отправления в зону СВО он поделился своим опытом.

По словам Станислава, год назад он уже хотел отправиться на фронт, но окончательно решился недавно — после того, как узнал о новом подразделении беспилотных войск. Впервые он увидел дроны на встрече с представителями военного комиссариата в техникуме. Первые пробы управления беспилотниками молодой человек отрабатывал на тренажере.

Примером для него стал родной дядя, который служит по контракту в зоне СВО. Родственники поддержали его решение.

Контракт на год можно заключить с МО РФ, он не предусматривает перевода в штурм. Заработок оператора БПЛА за год может достигать 6 млн рублей. Кандидатам необходимо пройти спецобучение. Требования к возрасту — от 18 до 45 лет, группа здоровья А и Б. Приоритет отдается геймерам. Подробности на сайте беспилотныевойска.рф и по телефону 117.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше