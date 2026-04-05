В Хабаровске огонь уничтожил павильон с запчастями на улице Павла Морозова.

Серьезный пожар произошел на улице Павла Морозова в Хабаровске. Там загорелся павильон с автотоварами, пламя быстро перекинулось на соседнюю постройку, где находилась мототехника. В результате обгорели семь мотоциклов и кузов припаркованного рядом автомобиля. Еще один выезд был связан с жилым сектором на улице Шкотова: из-за горения вещей в квартире подъезд самостоятельно покинули пять жильцов. Обошлось без пострадавших.