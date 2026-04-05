В Хабаровске огонь уничтожил павильон с запчастями на улице Павла Морозова.

Минувшие сутки для пожарных подразделений региона выдались напряженными: спасатели выезжали на вызовы 25 раз, сообщает Пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Большая часть инцидентов произошла в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Подробнее о происшествиях — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Серьезный пожар произошел на улице Павла Морозова в Хабаровске. Там загорелся павильон с автотоварами, пламя быстро перекинулось на соседнюю постройку, где находилась мототехника. В результате обгорели семь мотоциклов и кузов припаркованного рядом автомобиля. Еще один выезд был связан с жилым сектором на улице Шкотова: из-за горения вещей в квартире подъезд самостоятельно покинули пять жильцов. Обошлось без пострадавших.
В Комсомольске-на-Амуре специалисты работали на Амурском шоссе, где за 16 минут потушили охваченный огнем микроавтобус. Также зафиксированы возгорания в заброшенных зданиях на улице Запарина и в промзоне Амурска. Помимо пожаров, спасатели дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Сейчас в регионе продолжают работу пять ледовых переправ.
