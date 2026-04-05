Похолодает до −1: синоптик предупредила о дождях и холоде в Москве

На предстоящей неделе, с 6 по 12 апреля, аномально теплая погода в Москве и области сменится на прохладную и дождливую. Ситуация начнет меняться уже с Вербного воскресенья, которое в этом году выпало на 5 апреля.
Ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, когда в Москву придут дожди, как изменится погода и какой день будет самым холодным на предстоящей неделе.
Погода в Вербное воскресенье.
Аномально жаркая погода конца марта, которая порадовала жителей Москвы и области, начинает сходить на нет. Последний теплый день выпал на субботу, 4 апреля, накануне Вербного воскресенья.
Синоптик Позднякова предупредила, что незначительное похолодание жители столицы ощутят уже совсем скоро. По словам специалиста, минимальная температура воздуха при этом сохранится еще на достаточно высоком уровне.
«В воскресенье, 5 апреля, мы будем под влиянием циклона, поэтому погода будет облачной, временами будет идти дождь. Минимальная температура еще останется относительно высокой +3…+5 градусов ночью, а дневная температура будет в пределах +7…+9 градусов максимально. Это объясняется обилием холодного воздуха, дождями и плотным ветром», — пояснила специалист.
Позднякова отметила, что в воскресенье ожидается и довольно сильный ветер, из-за которого температура воздуха будет ощущаться ниже, чем она есть на самом деле.
«Дискомфорт в завтрашнюю погоду внесет еще и довольно плотный северо-западный ветер с порывами до 12−14 метров в секунду. Поэтому ощутимая температура завтра будет даже на пару градусов ниже, чем показывает термометр», — добавила синоптик.
Погода в Москве на следующей неделе.
Синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что похолодание, которое начнется с воскресенья, продолжится и на следующей неделе. В ближайшее время ожидать возвращения аномального тепла — не стоит.
«В понедельник, 6 апреля, продолжится волна прохлады, которая начнется еще с воскресенья. В понедельник днем преимущественно без осадков, ночью — местами небольшие дожди. В ночь на 6 апреля минимальная температура в Москве будет +2…+4 градуса, по региону — +1…+6. Местами возможно понижение температуры по области до −1 градуса», — пояснила синоптик.
Днем в понедельник столбик термометра поднимется до +10…+12 градусов, а в регионе — до +8…+13. Ветер, по словам синоптика, сменит направление на западное.
«После этого на неделе характер погоды существенно не поменяется. Так и останутся преобладающие температуры в ночные часы 0…+5, в дневные — +8…+13 градусов. Пока погода останется на этом уровне», — отметила она.
Самым холодным днем на следующей неделе может стать четверг, добавила синоптик.
Почему март был таким жарким?
Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко в разговоре с aif.ru объяснил, почему март и самое начало апреля подарили жителям столицы так много тепла и солнца.
Март этого года стал самым теплым за 247 лет метеонаблюдений в Москве, а также одним из самых солнечных с 1958 года.
«Основная причина рекордной жары в Москве — особенности климатических условий. Еще одна причина — потепление климата», — пояснил Локощенко.
Основной причиной теплого начала весны, по словам специалиста, стали устойчивые и долгие антициклональные условия. Из-за этого в Московской области наблюдались частые вхождения теплого тропического воздуха.