Ночная стирка: жители многоквартирных домов могут получить штраф за шум от стиральной машины

Жителям многоквартирных домов грозит штраф до пяти тысяч рублей за использование стиральной машины ночью, если ее шум нарушает покой соседей. Об этом сообщил юрист Рубен Овсепян.
Эксперт пояснил, что в Москве за нарушение тишины россиянину может быть вынесено предупреждение или наложен штраф до 2 000 рублей. Время запрета на шум и размеры штрафов регулируются законами субъектов РФ.
«Если стиральная машина ночью создает отчетливый шум или сильную вибрацию, в столице это подпадает под состав административного правонарушения», — сказал юрист в интервью РИА Новости.
Овсепян добавил, что в Санкт-Петербурге штрафы за такие нарушения могут достигать 5 000 рублей. Уровень шума при отжиме может достигать 70 дБ, что превышает допустимые нормы в ночное время для жилых помещений.
