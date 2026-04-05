Любовь через границы. Пермячка обрела семейное счастье с сирийцем

Пермячка встретила будущего мужа — гражданина Сирии — в Китае, где проходила практику во время учёбы. После окончания обучения они разъехались по разным странам, но сохранили отношения и решили создать семью в России.
Однако получить приглашение для въезда молодого человека оказалось непросто: девушка обращалась в различные организации, но везде получала отказ. На помощь пришли сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Подробнее о том, с какими сложностями молодые люди столкнулись при попытке создать семью в России — читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Роковая встреча.
Пермячка (мы убрали все измена по просьбе пары) училась в консерватории института культуры, когда ей предложили отправиться в Китай на практику. Тогда она и подумать не могла, что встретит настоящую любовь именно там. Со своим будущим мужем девушка познакомилась в университете, он учился в магистратуре. Между ними сразу возникла взаимная симпатия: они много общались и постепенно узнавали друг друга всё лучше.
«Со временем мы поняли, что имеем общие ценности и одинаковый взгляд на жизнь. Мы осознали, что подходим друг другу, и хотим развивать наши отношения, а в будущем создать полноценную семью», — рассказала пермячка.
Сейчас девушка уже окончила Пермский институт культуры по специальности «Эстрадно-джазовое пение». До этого она окончила музыкальный колледж. Уже много лет девушка преподаёт вокал, проводя как индивидуальные, так и групповые занятия.
Молодой человек также окончил магистратуру по направлению «Гражданская инженерия». Он прожил в Китае почти десять лет. Владеет тремя языками и преподаёт английский и китайские языки.
На расстоянии.
После окончания практики девушка вернулась домой. Паре предстояло пройти сложный этап — отношения на расстоянии, требующие терпения и доверия. По словам пермячки, именно в этот период их связь стала ещё крепче, а испытания сделали чувства сильнее. Молодые люди старались постоянно быть на связи — переписывались и созванивались. Девушка признаётся, что это было совсем нелегко, влюблённые много думали о совместном будущем и пытались найти выход из ситуации.
«Мы столкнулись с тем, что два иностранца не могут заключить брак в Китае. После окончания обучения мой любимый был вынужден вернуться домой для оформления документов, но в это время в его городе произошла эскалация. Он находился там и не мог выехать. Это было непростое и опасное время. На людей совершались атаки и нападения, не было еды, воды и электричества. Всё это время мы пытались найти путь, чтобы быть вместе и жить нормальной, обычной жизнью», — объяснила пермячка.
#уполномоченпомогать.
Девушка неоднократно обращалась в различные организации, однако везде получала отказ. Для того, чтобы оформить въезд молодому человеку в Россию, нужно было приглашение от родственников, а в тот момент пара ещё не была в браке.
Однажды пермячка увидела новость про Уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Она незамедлительно решила обратиться напрямую. Именно это решение и стало ключевым. В аппарате омбудсмена помогли выстроить правовой маршрут: после заключения брака документы супругов направили послу РФ в Сирии. При содействии ведомства молодому человеку оформили визу, и он смог приехать к жене в Пермь. Теперь пара наконец-то воссоединилась, спустя более года разлуки. Девушка рассказала, что обе семьи очень рады такому браку.
«Мы очень благодарны и признательны всем, кто помог нам», — поделилась девушка.
Пермячка признаётся, что совсем не ощущает культурных различий в совместной жизни: «Мы оба счастливы вместе», — говорит девушка. По её словам, у них с супругом совпадают вкусы — в еде, фильмах, музыке и многих других вещах. Молодой человек проявляет живой интерес к русской истории и языку и хотел бы глубже изучить культуру и традиции России. Он отмечает красоту и разнообразие природы, чистоту воздуха, а также доброту русских людей и наличие множества крепких и дружных семей.
«Мы считаем, что Россия — это страна с семейными ценностями, поэтому мы решили создать семью именно здесь. Сейчас мы хотим жить, работать и строить нашу семью в Перми», — заключила девушка.