В омский вуз приехала делегация студентов из Китая

В ОмГУ имени Ф. М. Достоевского приехали 11 студентов из китайского Урумчи. Они начнут обучение по совместной программе ОмГУ и Урумчийского профессионального университета: сначала пройдут подготовительные курсы, затем смогут сдать вступительные испытания и продолжить обучение по программе двух дипломов. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Как пояснили студенты, путь в Омск оказался для них непростым: они добирались в наш город самолётом и поездом. В университете уточнили, что для участников программы предусмотрены не только занятия, но и внеучебные мероприятия — экскурсии по Омску, знакомство с историей города и местными традициями.
Сотрудничество Омска и Урумчи в образовательной сфере развивается не первый год. Ещё в 2016 году Om1.ru писал, что ОмГУ планирует развивать обмен с Урумчийским профессиональным университетом, а позже сообщал о возможности для омских студентов пройти обучение в Китае. Тогда же Омск и Урумчи официально стали городами-побратимами.
В последние годы контакты с китайским городом-побратимом расширились и на школьный уровень: в 2024 году в Омске договорились о сотрудничестве между гимназией № 159 и школой иностранных языков Урумчи, а в 2025-м Om1 Омск рассказывал о приезде в город делегации китайских школьников.