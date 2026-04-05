Сутки до Апокалипсиса: Иран дает страшный ответ на ультиматум Трампа

На Ближнем Востоке разворачивается драма, достойная голливудского триллера. В то время как официальные сводки пестрят сообщениями о технических поражениях, на земле идет самая настоящая гонка на выживание.
Иранские военные и американские спецподразделения прочесывают центральную часть страны в поисках пилота, который сумел катапультироваться из сбитого истребителя. Речь идет не просто о спасении жизни — каждый квадратный метр иранской земли стал ареной боя за престиж супердержав.
Судьба второго члена экипажа еще более загадочна. Американские СМИ сообщают, что военным США удалось его спасти, а иранские издания утверждают, что пилот находится в плену.
«Отрубать ноги» и щедрое вознаграждение: Что происходит на месте ЧП.
Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) 3 апреля заявил об уничтожении второго истребителя F-35 США над центральной частью Ирана. Позже военные эксперты уточнили, что речь, судя по опубликованным кадрам, идет о другом истребителе США — F-15E Strike Eagle. Это машина, способная нести ядерное оружие, и ее потеря — серьезный имиджевый удар по Пентагону.
Агентство IRNA сообщило, что пилоты успели катапультироваться, поэтому США начали наземные поиски, во время которых завязался бой между иранскими и американскими военными. Отмечается, что последние понесли серьезные потери. Ситуация накаляется с каждым часом: если американцы пытаются эвакуировать своего человека тихо, то Иран действует на публику.
Судьба пилотов все это время оставалась неизвестной. Позже иранские СМИ со ссылкой на Корпус сообщили, что одного из пилотов обнаружили и взяли в плен. Американская сторона, в свою очередь, сообщила, что пилота удалось спасти. Поиски второго члена экипажа продолжают обе стороны.
Иранский телеканал SNN сообщил, что власти Ирана объявили вознаграждение в размере $60 000 за поимку американского пилота. Это не просто деньги — это сигнал местным жителям, что любой пастух или крестьянин может стать богачом, указав на летчика в скалах.
Судьба пленного: Ад или Женевская конвенция?
Что ждет американского военного, если его все-таки схватит КСИР? Будет ли он использован как живой щит или станет разменной монетой? Российские эксперты сходятся во мнении, что Тегеран намерен действовать по закону, несмотря на громкие угрозы из коридоров власти.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru рассказал, какая судьба ждет пленного американского военного и как это скажется на ходе конфликта. Семенов при этом отметил, что пленение пилота не повлияет на ход конфликта на Ближнем Востоке.
«Пленение пилота, конечно, произвело определенный негативный резонанс в самих Соединенных Штатах, это еще один минус в копилку президента Дональда Трампа, но сам факт пленения вряд ли что-то изменит», — пояснил эксперт.
По его словам, в Иране к попавшему в плен американскому военному будут относиться в рамках международного права. «Что касается пленных американцев, то их должны содержать в соответствующих с международными нормами условиях», — подчеркнул он.
Аналогичное мнение выразил и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Иран — суверенное государство, которое придерживается всех норм международного права и, конечно, Женевской конвенции. Я не вижу здесь никаких отличий от любых других подобных конфликтов. Понятно, что иранский народ преисполнен ненависти к захватчикам, но я сомневаюсь, что к пленным из-за этого будут относиться вне рамок закона», — пояснил он.
Однако в КСИР, судя по их заявлениям, настроены решительно. Несколько дней назад Корпус пообещал отрубать ноги каждому, кто вторгнется на территорию Ирана. Этот контраст между официальными заявлениями экспертов и риторикой полевых командиров создает взрывоопасную смесь.
Нефтяная блокада и «Ад» от Трампа: Кто кого?
Пока одни ищут пилота, другие пытаются задушить мировую экономику. Ормузский пролив остается одной из самых больших головных болей для Вашингтона. Иранские власти продолжают блокировать его, а американские — безуспешно грозят серьезными последствиями.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru объяснил, сможет ли Трамп повлиять на разблокировку пролива. Напомним, 28 февраля, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, стало известно о перекрытии Ормузского пролива, который соединяет Оманский залив с Персидским.
Ормуз является одной из самых важных морских коммуникаций мира, через него осуществляется танкерная перевозка нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки. Отмечается, что через пролив проходит порядка 15−20% мировой нефти и нефтепродуктов, а также более 30% сжиженного природного газа. Блокировка этой артерии уже привела к скачкам цен на топливо.
Президент США Дональд Трамп уже ставил ультиматум Ирану о немедленной разблокировке пролива, а в противном случае пригрозил уничтожить электростанции Ирана. Однако ситуация так и не изменилась.
«Иран будет и дальше блокировать Ормузский пролив для судов недружественных государств. Вряд ли у Трампа есть возможность что-то изменить и повлиять на открытие пролива, только если произойдет попытка наземной операции, однако она может закончиться плохо для самих американцев», — пояснил эксперт.
Трамп при этом продолжает угрожать Ирану. Ранее он заявил, что, если Иран не заключит сделку с США в течение 48 часов, его ждет ад. Однако Тегеран, кажется, уже привык к такому тону. В качестве ответа на агрессию иранские военные отчитались о внушительных успехах в небе.
Технологический триумф Тегерана.
Пока дипломаты спорят о судьбе пилотов, военные инженеры Ирана празднуют победу. Иран уничтожил 10 единиц воздушной техники США. Все — с помощью новейших систем ПВО, полностью разработанных в республике. Среди сбитых американских объектов — штурмовики, вертолёты, истребитель, разные беспилотники.